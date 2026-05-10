حسم فريق الكرمة العراقي الفوز مساء اليوم الأحد، على نادي القوة الجوية بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 34 لبطولة الدوري العراقي.

ويقود المدرب المصري مؤمن سليمان فريق الكرمة في الموسم الجاري.

وبادر سجاد جاسم بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة الأولى من زمن المباراة، ثم سجل عبد الإله فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم أحرز جميل اليحمدي الهدف الثالث في الدقيقة 45+3.

وشهدت المباراة إشهار بطاقتين حمراويتين لفريق القوة الجوية أمين عمر ومهند أبو طه في الدقيقة 48 و68.

وبهذه النتيجة، يصل الكرمة للنقطة 57 نقطة محتلا بهم المركز السادس كما هو، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 77 في صدارة جدول الترتيب.