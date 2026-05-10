مجلس الوزراء: التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية يهدف لترشيد استهلاك الوقود

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماعًا عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عقد جاء في إطار رؤية الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل مؤسساتها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، إلى أحد قرارات الترشيد، وهو البدء بعمليات التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية، بهدف ترشيد الإنفاق، عبر خفض الجزء المرتبط باستهلاك الوقود.

وتابع أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة، لتقليل استهلالك الوقود، بما يخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن اجتماع اليوم تناول هذا الملف، وأشار إلى جهود وزارة المالية وتنسيقها مع الجهات الحكومية، لدراسة هذا الملف، قائلًا: «إن شاء الله الدراسة سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن هذه الدراسة ستُركز على أنواع السيارات الكهربائية المتاحة بالأسواق، بالإضافة إلى إجراء مقارنة دقيقة بينها، من حيث عُمر البطارية، وعدد الكيلومترات المُستهلك في الشحنة الواحدة، وغيرها.

وأضاف أن الشُحنة الواحدة في بعض السيارات الكهربائية تتراوح بين الـ400 والـ600 كيلو متر، فيما تتجاوز الـ1000 كيلومتر بأنواع أخرى، معلقًا: «بيتم مقارنة كل هذه الأمور».

ونوّه بأن أحمد كوجك وزير المالية، استعرض اليوم عددًا من البيانات والنماذج المتاحة للسيارات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال وتدقيق البيانات المعنية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسعار.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بمتابعة هذا الملف دوريًا مع مختلف الوزارات للبدء في استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح أن استخدام السيارات الكهربائية سيؤدي لترشيد الإنفاق، سواء المرتبط باستخدام الوقود أو بنفقات التشغيل والصيانة، قائلًا:«من خلال العرض اللي قدمه وزير المالية اليوم قطعًا سيكون هناك قدر لا بأس به من ترشيد الإنفاق لأن ترشيد الإنفاق مش مرتبط فقط باستخدام الوقود التقليدي ولكن أيضًا مرتبط بنفقات التشغيل والصيانة وخلافه».

وأوضح وجود بعض القواعد المنظمة لاستخدام هذه السيارات الكهربائية فيما يتعلق بالمستخدمين، لافتًا إلى سعيهم إلى تعميمها تدريجًا بجميع الجهات الحكومية لتحقيق المستهدف من عملية التوفير، عند الإحلال الكامل.

وأكمل: «الفكرة إن نقدر نعممها بصورة تدريجية على كل الجهات الحكومية وكل الهيئات والوزرات بحيث إن نقدر مع مرور الوقت ومع الوصول لعملية الإحلال الكامة نجني ثمار عملية التوفير في استهلاك الوقود».

وأكد أن الميزانية المُخصصة لهذا المشروع لم تُحدد بعد، موضحًا أنها توضع بعد تحديد نوع السيارات للتعاقد، والتفاوض مع الشركة الموردة، واستغلال ميزة التعاقدات الحكومية للحصول على أفضل الأسعار، معلقًا: «مع الانتهاء من كل الإجراءات وعمليات التفاوض وخلافه سيتم تحديد الميزانية».

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.