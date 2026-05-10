حضور رسمي ونجوم الكرة المصرية يزينون نهائي كأس مصر باستاد القاهرة

شهدت المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي حضورًا رسميًا ورياضيًا بارزًا، خلال متابعة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، في أجواء عكست أهمية الحدث على الساحة الكروية المصرية.

وتواجد اللواء محمد أحمد خير الله، كبير الياوران، ممثلًا عن عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية.

كما شهدت المقصورة حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وطارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، وإيناس مظهر عضوة مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

وحضر أيضًا أنسي ساويرس رئيس نادي زد إف سي، وممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، فضلًا عن أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد.

ولم يخلُ المشهد من حضور عدد من رموز الكرة المصرية، يتقدمهم عصام الحضري مدير إدارة تطوير حراس المرمى باتحاد الكرة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وخالد الغندور، الذين حرصوا على متابعة النهائي من المدرجات الرسمية.