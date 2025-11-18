سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد إعلام سوري، مساء الاثنين، بوصول ناقلة نفط تحمل 650 ألف برميل إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس وسط البلاد، قادمة من السعودية.

وقالت قناة الإخبارية السورية (حكومية) إن "ناقلة تحمل 650 ألف برميل من النفط قادمة من السعودية تصل إلى ميناء بانياس".

وأضافت القناة أن الشحنة هي "الأولى من نوعها تُقدّم دعما للحكومة السورية".

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت الإخبارية السورية عن مشروع حكومي لإنشاء مصفاة نفط بديلة عن نظيرتها القديمة في حمص وسط البلاد، بطاقة 150 ألف برميل يوميا.

وتقع المصفاة القديمة غربي المدينة بنحو 7 كيلومترات، بينما يتم إنشاء الجديدة شرقي حمص بنحو 50 كيلومترا.

وعام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة.

وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في العام 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.

وإبان الثورة الشعبية ضد النظام السابق (2011- 2024)، اعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.