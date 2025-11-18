إحصائية: عدد فاقدي السكن في ألمانيا يتجاوز مليون شخص في 2024

أشارت تقديرات الجمعية الاتحادية لمساعدة المشردين في ألمانيا إلى أن عدد الأشخاص فاقدي المسكن وصل في البلاد إلى أكثر من مليون شخص في العام الماضي.

وأوضحت الجمعية أن أعمال المسح التي قامت بها كشفت أن عدد الأشخاص الذين ليس لهم مسكن خاص بهم وصل في ألمانيا في 2024 تحديدا إلى ما لا يقل عن مليون وتسعة وعشرين ألف شخص، منهم نحو 56 ألف شخص بلا مأوى (مشرد)، منهم نحو 25% أطفال ومراهقون تقل أعمارهم عن 18 عاما؛ كما أن 80% من جميع الأشخاص فاقدي السكن لا يحملون الجنسية الألمانية.

وفقًا لتعريف الجمعية، يُعدّ الشخص من فاقدي السكن إذا لم يكن لديه شقة مملوكة أو مستأجرة. ويشمل ذلك الأشخاص المقيمين في مراكز إيواء اللاجئين أو المؤسسات الاجتماعية، وكذلك من ينامون على الأرائك في بيوت الأصدقاء أو الأقارب. أما المشرّدون فهم الذين يعيشون في الشارع دون أي مأوى على الإطلاق.

وأظهرت التقديرات أن عدد الأشخاص فاقدي المسكن ارتفع في ألمانيا بنسبة 11% تقريبا من عام 2023 (928 ألف شخص) إلى عام 2024. وارتفع عدد المشردين (الذين يعيشون في الشارع) بنسبة تقل قليلاً 4% حيث وصل عددهم إلى 54 ألف شخص في عام 2023 وسُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص فاقدي السكن القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بيانات الجمعية إلى أن من أكثر الأسباب شيوعًا لفقدان السكن في ألمانيا ديون الإيجار والطاقة، والنزاعات في بيئة السكن والانفصال أو الطلاق والانتقال من منطقة إلى أخرى، كما أن غالبية الأشخاص فاقدي السكن الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، لم يسبق لهم امتلاك مسكن في ألمانيا.

وأوضحت الجمعية أن تقديراتها تستند إلى التقرير السنوي عن حالات الطوارئ السكنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا (أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان). وتم استقراء هذه البيانات لحساب نسب الأشخاص فاقدي السكن في كل منطقة ومدينة وبلدية، ثم جرى تعميم النتائج على مستوى ألمانيا كلها، مع موائمتها وفق التوزيع السكاني في مختلف أنحاء البلاد.