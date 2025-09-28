سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار سوتو جرادو، يعاونه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مارتينيز مورينو مساعدين، وأليخاندرو مونيث رويز حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ويعاونه ماريو ميليرو لوبيز.

ويبلغ الحكم الإسباني 45 عامًا، واستبعد مؤخرًا من إدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الموسم الماضي من كأس ملك إسبانيا، بسبب خلافات مع رئيس لجنة الحكام الإسبانية.

وأدار الحكم الإسباني نهائي واحد طوال مسيرته كان بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021-22، والتي فاز فيها ريال مدريد 2-0.

وطوال مسيرته أدار الحكم الإسباني 282 مباراة في مختلف المسابقات، أغلبيتها في الدوري الإسباني بواقع 126، وأظهر خلال مسيرته 1429 بطاقة صفراء، تحولت 40 منها لبطاقات حمراء بالإضافة إلى 30 بطاقة حمراء مباشرة.

وسبق أن طرد الحكم الإسباني عددا من نجوم قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، حيث أشهر البطاقة الحمراء مرتين خلال مباراة واحدة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة والبرازيلي رافينيا خلال مواجهة خيتافي انطلاقة موسم 2023-2024.

وفي الموسم الماضي طرد "جرادو" النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما طرد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مباراة بلباو في يناير 2022 بنهائي كأس السوبر.

وأدار الحكم 3 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، كان آخرها مباراة فياريال وإشبيلية يوم 23 من سبتمبر الجاري.

وقاد الحكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مرة وحيدة خلال مسيرته، كانت في موسم 2023-2024 وانتصر ريال مدريد بنتيجة 3-2.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.