نفى اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، اتهامات اللاعبة شروق وفا بشأن تقصير الاتحاد في الدعم أو عدم صرف مستحقاتها المالية، مؤكدًا أنها حصلت على مكافأة بطولة إفريقيا، مضيفًا: "ملهاش مستحقات مادية".

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" مساء السبت، إن وزارة الشباب والرياضة تقدم الدعم لجميع اللاعبين والإداريين والحكام، لافتًا إلى أن الوزير أشرف صبحي وجّه بصرف مكافأة لعبدالرحمن سامح، بطل العالم تحت 12 عامًا.

في المقابل، أوضحت شروق وفا أن سبب غياب المستحقات المالية هو سفرها على نفقتها الخاصة للمشاركة في البطولات، بما فيها كأس العالم الأخير، مشيرة إلى أن نائب رئيس الاتحاد جورج سمير أبلغها أن مجلس الإدارة قرر عدم التقديم على القرار الوزاري، وهو ما حرمها من الدعم، مؤكدة أنها لم تتلق أي مكافأة على بطولة إفريقيا.

ورد رئيس الاتحاد بأن القرار الوزاري يستغرق وقتًا لإصداره، خصوصًا أن البطولة "كأس عالم فردي للسيدات"، نافياً وجود عراقيل من جانب الوزارة أو الاتحاد، مضيفًا أن الوزارة تصرف كامل المستحقات في "ظروف معينة" عند تحقيق مراكز متقدمة.

لكن وفا اعتبرت هذه التبريرات "غير حقيقية"، مؤكدة أن الدعم لم يكن مرتبطًا بالنتائج خلال سنوات لعبها الـ15، وأن الأصل هو توفير الدعم قبل البطولة، مشددة على أن هذا الوضع "لن يشجع الناس على ممارسة الرياضة".

وأضافت أن قرارها باللعب لصالح منتخب أيرلندا جاء بسبب غياب الاهتمام بمنتخب السيدات للشطرنج، خاصة بعد صدور قرار وزاري لدعم منتخب آخر للسفر إلى جورجيا للمشاركة في البطولة، معتبرة أن سفره كان "محض صدفة" بسبب امتلاكه فيزا "شينجن".

وأكدت أن قرارها "قابل للمراجعة"، بعد تواصل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي معها، مشيرة إلى أنها "ترفض اللعب تحت مظلة الاتحاد الحالي لكنها ترغب في تمثيل مصر".

وطالبت وفا الوزير بتغيير نظام انتخاب مجالس إدارات الاتحادات بما يضمن تمثيل أصحاب الخبرة والمهتمين باللعبة، رافضة تصريحات نُسبت لرئيس الاتحاد عن أن سنها أصبح كبيرًا على اللعب، واصفة الأمر بأنه "غير صحيح".

ونفى اللواء مختار عمارة صدور هذه التصريحات عنه، محذرًا من تصديق ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يركز على مهام الاتحاد الجديد وحل أزماته بالتعاون مع الوزارة واللجنة الأولمبية والجهات المختصة.

وأشار إلى وجود مراسلات بينه وبين اللاعبة تتعارض مع أقوالها، بينما نفت هي علمها بهذه المراسلات.