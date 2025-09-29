وزير خارجية سوريا: ضربات إسرائيل جعلت تطبيع العلاقات صعبا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد "أصابت" بلاده بالذهول، ما جعل مباحثات التطبيع "صعبة".

وانتقد الشيباني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بُثت اليوم الأحد، إسرائيل لـ"عرقلتها" الحكومة السورية عندما واجهت تصاعدا في العنف الطائفي في الجنوب.

وشدد الوزير السوري على أن "سوريا قوية وموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيفيد إسرائيل".

وقالت إسرائيل إن الضربات كانت، جزئيًا، لمنع وصول مخزونات الأسلحة الكيميائية والصواريخ بعيدة المدى إلى "أيدي المتطرفين".

لكن الشيباني قال إن الشعب السوري "صُدم" بالهجمات، لا سيما وأن "ميليشيات إيران أو حزب الله، جميعها غادرت مع النظام السابق".

وقال الشيباني، ردًا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل بعد العملية العسكرية: "نحن لا نشكل تهديدًا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات".

وأضاف، في إشارة إلى سلسلة الاتفاقيات التاريخية التي أرست العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية عام 2020: "إن الحديث عن التطبيع واتفاقيات إبراهيم أمرٌ صعب بعض الشيء".