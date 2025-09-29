الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك أممي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكّد الاتحاد الأوروبي، أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.

واتخذت الأمم المتحدة، الخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية "سناب باك" (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي، وفق وكالة فرانس برس.

وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية.

لكنها تشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.

ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة "غير مبررة".

ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.

وأفادت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن إعادة فرض العقوبات يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية.