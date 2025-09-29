مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف عن جوائز دورته السادسة

اختتم مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات دورته السادسة، والتي انطلقت من 25 حتى 28 سبتمبر الجاري.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان عن جوائز المسابقة، والتي ضمت المخرجة الوثائقية الهولندية سونيا هيرمان دولز، والشاعر والمخرج السعودي أحمد الملا، والناقد العراقي قيس قاسم. حيث حصد فيلم "آخر واحد" للمخرج اللبناني كريم الرحباني جائزة لجنة التحكيم.

بينما حصد فيلم "برتقالة من يافا" جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج محمد المغني.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة فقد ضمت المخرج العراقي قاسم عبد، والمنتج حنا عطا الله مؤسس منظمة فيلم لاب: فلسطين، والكاتبة الهولندية المغربية شافينا بن دحمان. حيث حصد جميع الممثلين في فيلم "إلى أرض مجهولة" للمخرج مهدي فليفل جائزة أفضل أداء، فيما حصد فيلم "هوبال" جائزة لجنة التحكيم للمخرج عبد العزيز الشلاحي، وحصل الفيلم العراقي "أناشيد آدم" للمخرج عدي رشيد على الجائزة الكبرى.

شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الأفلام التالية:

هوبال للمخرج عبد العزيز الشلاحي من السعودية، وأناشيد آدم المخرج عدي رشيد من العراق، وإلى أرض مجهولة للمخرج مهدي فليفل من فلسطين، و196 متر من إخراج شكيب بندياب من الجزائر، والجرح من إخراج سلوى الكوني من المغرب.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة شارك الأفلام التالية:

برتقالة من يافا للمخرج محمد المغني من فلسطين وفزاعات المنطقة الحمراء للمخرج جلال الدين فايز من تونس وانصراف للمخرج جوهر العامري من السعودية وأبو جودي المخرج عادل أحمد يحيى من مصر ومد وجزر من إخراج ناي طبارة من لبنان وسلام سينما من إخراج زكرياء البقالي من بلجيكا وغميضة للمخرج رامي عباس من فلسطين وفجر كل يوم للمخرج أمير يوسف من مصر.

كما شارك فيلم أطفال البرزخ للمخرج أحمد خطاب من الإمارات وجهنمية للمخرج ياسر فايز من السودان وآخر واحد للمخرج كريم رحباني من لبنان وجوز للمخرج محمود يحيى الشيخ من البحرين.

يهدف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Holland MENA Film Festival) إلى الاحتفاء بأصوات وإبداعات سينمائيي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إبداعات أبناء الشتات في أوروبا، من خلال عروض الأفلام والنقاشات وورش العمل، ساعيًا إلى فتح نوافذ جديدة للحوار حول قضايا الهوية والحرية والمنفى والعدالة والتنوع الثقافي.

كما يسعى المهرجان إلى عرض أفلام سينمائية مستقلة تعبّر عن واقع المنطقة بعيداً عن الصور النمطية، وتمكين صناع الأفلام من خلق حوار حي بين الثقافات من خلال فن السينما. وبالاعتماد على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 2005، والدعم الهولندي الثابت للتعددية الثقافية وحرية التعبير، يعمل المهرجان على تقديم أفلام من المنطقة تلامس قضايا معاصرة، وربط صُنّاع الأفلام بشبكات الإنتاج والتوزيع الأوروبية، وخلق مساحات للحوار والنقد مع الجمهور، إضافة إلى إشراك المؤسسات الثقافية والتعليمية لدعم جيل جديد من المبدعين.