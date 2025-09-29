حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، بعدما تجاوزت حاجز ٤,٦ مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع لهذه الفترة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وجاء هذا الأداء القوي بنسبة نمو بلغت ٩٪ مقارنة بـ ٤,٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، أي بزيادة قدرها ٣٦٨ مليون دولار.

وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تعكس هذه القفزة الدور المتعاظم للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، محتلة المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة.

وقد جاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة بلغت ٢,١٩٨ مليون دولار تمثل ٤٨٪ من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع طفيف في القيمة بنحو ٥ ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٢٤.

تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة ٩٦٢ مليون دولار بنسبة نمو ٨٪ وزيادة ٦٩ مليون دولار، ما يمثل ٢١٪ من إجمالي الصادرات. وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة ٣٤٥ مليون دولار بنسبة نمو ٣٪ وزيادة ١٠ ملايين دولار، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت صادرات بقيمة ٣٠٤ ملايين دولار بنسبة نمو كبير بلغ ٣٨٪ وزيادة ٨٤ مليون دولار، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. بينما حققت باقي دول العالم صادرات بقيمة ٧٩٨ مليون دولار بنسبة نمو قوي بلغ ٣٦٪ وزيادة ٢١٠ ملايين دولار، لتمثل ١٧٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.

على مستوى الأشهر، بدأ العام بقوة في يناير بقيمة صادرات بلغت ٥٢٩ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١١٪ وزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار. وفي فبراير سجلت الصادرات تراجعًا طفيفًا بنسبة ٢٪ لتصل إلى ٥٣٤ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار العام الماضي بانخفاض قدره ٩ ملايين دولار.

وفي مارس تراجعت الصادرات إلى ٥٧٧ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بنسبة انخفاض ٣٪ وقيمة تراجع بلغت ١٥ مليون دولار.

ثم حققت الصادرات طفرة قوية في أبريل حيث بلغت ٦٣١ مليون دولار مقابل ٥٣٤ مليون دولار بزيادة قدرها ٩٧ مليون دولار ونمو ١٨٪، وهو أعلى معدل نمو خلال الفترة، كما استمر الأداء الإيجابي في مايو بصادرات بلغت ٦٣١ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بزيادة قدرها ٧٩ مليون دولار ونمو ١٤٪.

وفي يونيو بلغت الصادرات ٥٠٥ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بنسبة نمو ٦٪ وزيادة ٣٠ مليون دولار.

وفي يوليو ارتفعت الصادرات إلى ٦٢٠ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١٠٪ وزيادة ٥٦ مليون دولار، ثم واصلت الارتفاع في أغسطس لتسجل ٥٨٠ مليون دولار مقابل ٥٠٠ مليون دولار في أغسطس ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٪ وزيادة قدرها ٨٠ مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي صادرات الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى ٤٦٠٧ ملايين دولار وهو أعلى مستوى تاريخي يحققه القطاع في هذه الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة ٣٥٦ مليون دولار بنسبة نمو ١٠٪، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٣٠٤ ملايين دولار بنسبة نمو ٣٨٪، ثم السودان بقيمة ٢٤١ مليون دولار بنسبة تراجع ١٦٪، تليها ليبيا بقيمة ٢٠٤ ملايين دولار بنسبة تراجع طفيف بلغ ١ مليون دولار فقط.

وجاءت الأردن في المركز الخامس بقيمة ١٨٦ مليون دولار بنسبة نمو ٢٠٪، ثم هولندا بقيمة ١٧٢ مليون دولار بنسبة تراجع ١٣٪، تلتها العراق بقيمة ١٥٢ مليون دولار بنسبة نمو ٢٧٪، ثم الإمارات بقيمة ١٥١ مليون دولار بنسبة نمو ١٨٪، والجزائر بقيمة ١٤٣ مليون دولار بنسبة نمو ٢١٪، وأخيرًا لبنان في المركز العاشر بقيمة ١٤١ مليون دولار بنسبة نمو ٨١٪.

وعن الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بقيمة صادرات بلغت نحو ٢٧٤ مليون دولار وقيمة نمو بلغت ٨٧ مليون دولار، تلتها الصين بقيمة صادرات ١١٢ مليون دولار وقيمة نمو ٦٤ مليون دولار، ثم لبنان بقيمة صادرات ١٢٦ مليون دولار وقيمة نمو ٥٧ مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات ١١٩ مليون دولار وقيمة نمو ٣٣ مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات ١٤٦ مليون دولار وقيمة نمو ٢٨ مليون دولار.

تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥ بقيمة صادرات بلغت ٥٧١ مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة ٧٨٪ وزيادة قدرها ٢٥٠ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بقيمة ٤٠٤ ملايين دولار بنسبة نمو طفيف ٣٪ وزيادة ١٤ مليون دولار.

في المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات ٢٨٥ مليون دولار مسجلة نمواً جيدًا بنسبة ٤١٪ وزيادة ٨٣ مليون دولار، ثم السكر بقيمة ٢٥٦ مليون دولار مسجلًا تراجعاً بنسبة ١٢٪ وانخفاضاً قدره ٣٤ مليون دولار.

كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بشكل ملحوظ إلى ٢٠٨ ملايين دولار بانخفاض ٣٩٪ أي أقل بنحو ١٣١ مليون دولار.

أما محضرات أساسها الحبوب فقد سجلت ٢٢٤ مليون دولار بنسبة نمو ٣٧٪ وزيادة ٦١ مليون دولار، وحققت الأغذية المحضرة للحيوان ارتفاع ملحوظ بقيمة ١٨٣ مليون دولار بنسبة نمو ٥٠٪ وزيادة ٦١ مليون دولار. فيما بلغت صادرات الخضروات المجمدة ١٨٠ مليون دولار بنسبة نمو طفيف بلغ ٢٪ وزيادة ٤ ملايين دولار، تلتها البطاطس المجمدة بقيمة ١٧٩ مليون دولار بنسبة نمو ٢٠٪ وزيادة ٣٠ مليون دولار.

في المقابل، تراجعت صادرات العصائر إلى ١٦٦ مليون دولار بنسبة انخفاض ٢١٪ أي أقل بنحو ٤٥ مليون دولار، بينما حققت محضرات الخضر نمو جيد بقيمة ١٤٨ مليون دولار بنسبة ١٥٪ وزيادة ١٩ مليون دولار. كما سجلت الشيكولاتة ١٥١ مليون دولار بنسبة نمو قوي بلغ ٣٨٪ وزيادة قدرها ٤٢ مليون دولار.

من جانب آخر، انخفضت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى ١٢٨ مليون دولار بنسبة تراجع ١٦٪ أي أقل بنحو ٢٤ مليون دولار، بينما حققت الخمائر نمو جيد بقيمة ١٣٠ مليون دولار بنسبة ٢٦٪ وزيادة ٢٧ مليون دولار.

وأخيرًا، تراجعت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة إلى ١١١ مليون دولار بنسبة انخفاض ٢٠٪ أي أقل بنحو ٢٨ مليون دولار.