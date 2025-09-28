قناة الإخبارية السورية: قتيل في غارة جوية على منزل بريف إدلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• القناة قالت إن الغارة نفذتها طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي..

أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية السورية، الأحد، بمقتل شخص جراء غارة جوية استهدفت منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب شمالي البلاد.

وقالت القناة: "مقتل شخص (لم تحدد هويته) جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي".

وأضافت أن الغارة نفذتها "طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي"، دون تفاصيل.

وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يضم التحالف الدولي دولا منها فرنسا وإسبانيا، وأنشئ في 2014 لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.