الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات نوعية على أهداف للاحتلال

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" الانشطاري متعدد الرؤوس؛ حيث استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة.

وذكرت جماعة الحوثيين، خلال بيان، أن العملية حققت هدفها و"تسببت في هروب الملايين من قطعان الصهابية الغاضبين إلى الملاجئ".

وأوضحت الجماعة، خلال البيان، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين بدون طيار استهدفتا هدفيين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين، مشيرين إلى تحقيق العملية أهدافها.