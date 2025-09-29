يديعوت أحرونوت: ترامب ونتنياهو سيناقشان دور قطر في إعادة إعمار غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن من القضايا المحورية التي ستُناقش الليلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما بالبيت الأبيض، دور قطر في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.

وزعمت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أن "قطر تسعى إلى أن تكون القوة المهيمنة في القطاع، وإسرائيل- بعد تدهور العلاقات مع قطر- تسعى إلى تقليص نفوذها في القطاع قدر الإمكان في المرحلة التالية"، وقد تم التوصل إلى حل وسط في هذا الشأن يوم أمس، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن من القضايا الأخرى حرية الجيش الإسرائيلي في التصرف في حال عززت حماس قوتها، وأعادت بناء نفسها، وخزنت الأسلحة، ذاكرة أن إسرائيل طلبت في اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية أن يُنَص بوضوح على أن الجيش يتمتع بحرية التصرف لإزالة التهديدات من القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر الليلة الماضية التقيا بالمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وناقشا "خطة الـ 21 نقطة" لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاجتماع شهد مناقشة معظم القضايا المعقدة التي تواجه إسرائيل. ويأتي هذا تمهيدًا للقاء نتنياهو وترامب، الذي سيبدأ اليوم الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسرائيل.

وقبل رئيس الوزراء والوزير ديرمر الصياغات الجديدة التي اقترحها ويتكوف وكوشنر.