أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بغرق أسر بأكملها جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع، واصفًا الوضع بأنها صعب وكارثي.

وأضاف في تصريحات نقلت قناة الأقصى، أن الدفاع المدني بغزة لا يملك القدرات اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية التي تسببت بها الأمطار في القطاع.

وأشار إلى أن أهالي غزة سيشهدون أياما أكثر صعوبة في الأيام المقبلة مع اشتداد حدة المنخفضات الجوية التي ستضرب القطاع.

ولفت إلى أنّ مدينة غزة غرقت بالكامل في غضون ساعتين فقط من تساقط الأمطار.

وتابع: «نعيش الآن ظروفا أصعب من الحرب.. والخيام في غزة مكتظة بالسكان وغير صالحة للسكن من الأساس».

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي توفير مساكن تحمي المواطنين في غزة من تداعيات سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن السكان بغزة في حاجة إلى نصف مليون خيمة ولا نعرف السبب وراء تأخير إدخالها إلى القطاع.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة منذ فجر الجمعة في تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون داخل خيام مهترئة لا تقوى على مواجهة البرد أو مياه الأمطار.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن عشرات الخيام في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، غرقت بالكامل، فيما يعمل عناصره على إنقاذ العائلات وإجلائها إلى مواقع أقل خطورة.

ويعيش نحو 1.5 مليون نازح داخل خيام بدائية بعد أن دمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل خلال الحرب المستمرة، ومع وصول أول منخفض جوي وهطول الأمطار الغزيرة، تحولت مخيمات النازحين إلى برك من المياه والطين.