20 مصابا بانفجار في منطقة صناعية بمدينة إيزيزا الأرجنتينية

أصيب نحو 20 شخصا وفق حصيلة أولية جراء انفجار وقع في منطقة صناعية بمدينة إيزيزا قرب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأفادت وسائل إعلام محلية، السبت، أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة، وأن العديد من فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث.

ونقلت عن مسؤولين محليين قولهم إن الانفجار تسبب باندلاع حريق هائل في المنطقة حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى أكثر من 20 مترا.

ورجحت السلطات أن الانفجار وقع في مستودع تابع لشركة مواد كيميائية زراعية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الحريق بسرعة كبيرة.