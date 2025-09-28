سوريا: انسحاب قوات إسرائيلية بعد تفتيش منازل مدنيين بريف القنيطرة الجنوبي

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 16 آلية عسكرية توجهت من تل أبو غيثار باتجاه بلدة صيدا في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المدنيين ثم انسحبت من البلدة بعد فترة قصيرة".

ووفق الوكالة، "حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي أيضا فوق أجواء الريف الشمالي بمحافظة القنيطرة، وخاصة فوق مزارع الأمل ونبع الفوار وعين النورية والكوم وكوم محيرس".

وطبقا للوكالة، "تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لسيادة الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تنفذ بشكل متكرر اعتداءات وتوغلات برية في أرياف القنيطرة ودرعا، وقد أدانت سوريا هذه الاعتداءات الإسرائيلية وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها".