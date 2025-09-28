كباكا: أعد جماهير مصر بالتأهل بعد الخسارة أمام اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفع أحمد خالد "كباكا" قائد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما راية التحدي بعد الخسارة أمام اليابان بهدفين دون رد، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم المقامة حاليا في تشيلي.

صرح كباكا عبر قناة (بي إن سبورتس) "أشكرالفريق والجهاز الفني، وأرى أننا قدمنا أداء جيدا، لقد نبه المدرب أسامة نبيه قبل المباراة بأن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة".

وأضاف "بالفعل أثرت تفاصيل صغيرة علينا، لقد استقبلنا الهدف الأول بعد هجمة مرتدة علينا".

وأشار "لم نفقد الأمل ونؤمن بحظوظنا، أمامنا مباراتين ضد نيوزلندا وتشيلي، ونعد الجماهير بأننا لن نبخل بأي مجهود، وسنتأهل للدور الثاني".

وأتم لاعب الأهلي المعار إلى زد "نشكر الجماهير على الدعم والمساندة، لقد تلقينا العديد من الرسائل الرائعة قبل انطلاق مشوارنا في البطولة".

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.