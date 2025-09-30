بن غفير يقر خطة لبناء معتقل خاص للعمال الفلسطينيين

وافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، على خطة لبناء معتقل خاص بالعمال الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنه بدأ العمل مؤخرًا على بناء معتقل فريد من نوعه، سيُخصص بالكامل، لأول مرة في إسرائيل، لاحتجاز العمال الذين يتم اعتقالهم داخل إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

واتُخذ القرار الأسبوع الماضي خلال عرض خطط مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث عرض مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، الخطة على مكتب بن غفير، الذي وافق عليها فورًا.

ومن المقرر أن يبدأ المرفق الجديد عمله في المستقبل القريب، والهدف الرئيسي منه هو تعريف جميع العمال الذين يدخلون إسرائيل بدون تصاريح كمعتقلين أمنيين.

ووفقًا لبيانات حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، منذ بداية العام اعتقلت الشرطة 542 منهم.

وتشير بيانات إضافية إلى التعامل المكثف مع محاولات التسلل. منذ بداية العام، أُطلق النار على 107 عمال خلال محاولتهم الدخول للعمل في إسرائيل وأصيب جميعهم في الجزء السفلي من الجسد.