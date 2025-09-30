الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يكثف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

قال الدفاع المدني في غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على مختلف مناطق القطاع مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة صفا، اليوم الثلاثاء، أنَّ مروحيات الاحتلال لا تزال تقصف بشكل مكثف، مستهدفة منازل المدنيين، كما يستخدم الاحتلال مسيّرات محملة بمواد متفجرة لتنفيذ هذه الهجمات.

وأشار إلى أن الغارات منذ فجر اليوم أسفرت عن أكثر من 30 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع.

وأكد استمرار عمل فرق الإنقاذ والإسعاف لمواجهة تداعيات القصف وحماية المدنيين.

واستشهد 17 فلسطينيًّا على الأقل منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين الشهداء أم وأطفالها الستة إثر قصف منزلهم غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.