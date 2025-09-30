صحة غزة: تسجيل 453 شهيدا بالمجاعة وسوء التغذية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إجمالي ما سجّلته الوزارة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 453 شهيدًا، من بينهم 150 طفلًا.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه منذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة، سُجّلت 175 حالة وفاة، من بينهم 35 طفل، حتى تاريخه.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أية مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت منذ نحو شهرين بإدخال بضع عشرات الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة.

وبحسب مصادر رسمية فإن قطاع غزة يحتاج إلى دخول من 500 إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.