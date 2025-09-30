نتنياهو: لم أوافق على قيام دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وصرّح نتنياهو في تسجيل مصوّر نشر على حسابه على تطبيق «تلجرام»: «لا، إطلاقا. لم يرد ذلك في الاتفاق. وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة»، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء في الخطة التي نشرها البيت الأبيض والمؤلفة من عشرين نقطة: «مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تصبح الظروف مهيّأة لمسار نحو حقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني».

وكان نتنياهو قد قال الجمعة في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لما سماها الدولة العبرية، مجددا التنديد باعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

وأضاف: «هذه رسالة أخرى إلى القادة الغربيين: إسرائيل لن تسمح لكم بأن تفرضوا دولة إرهابية علينا. لن نقدم على انتحار وطني لأنكم لا تملكون الشجاعة اللازمة لمواجهة وسائل الإعلام المناهضة والجموع المعادية للسامية التي تطالب بدم إسرائيل».

وأعلن نتنياهو الاثنين، في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي، أنّه يدعم خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل ستقوم بإنهاء المهمة إذا رفضت حركة حماس الخطة.

وبموجب الخطة، يتمّ تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين لتسيير شئون القطاع، بإشراف مجلس سلام يرأسه دونالد ترامب ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.