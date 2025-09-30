17 شهيدا بينهم أم وأطفالها الستة بنيران إسرائيلية في غزة

استشهد 17 فلسطينيًّا على الأقل، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم أم وأطفالها الستة إثر قصف منزلهم غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر لطبية بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات توزعت بواقع شهيد في مستشفى الشفاء، و3 في مستشفى المعمداني، و2 في مستشفى العودة، و7 في مستشفى الأقصى، و4 في مستشفى ناصر.

وأوضحت إدارتا مستشفيي العودة والأقصى أنهما استقبلتا منذ صباح اليوم 7 شهداء بينهم طفل، إضافة إلى 10 إصابات، عقب استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة.

كما انتُشلت جثامين 3 شهداء من محيط ملعب فلسطين غربي مدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد طفل في مدينة غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج.

أما في محور "نتساريم"، فقد استشهد الشاب جهاد أبو وادي بعد إصابته برصاصة قنص في عينه، ونُقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى.