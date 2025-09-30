قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو على منصة "تليجرام": "سنستعيد جميع رهائننا، أحياء وبصحة جيدة، بينما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء قطاع غزة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، و"أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".

وأشاد نتنياهو، خلال بيان مصور من واشنطن نشره عبر منصة إكس، بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قائلًا "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها".

وأضاف نتنياهو: "الآن، يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى"، مؤكدا "سنعارض قيام دولة فلسطينية، لأن ذلك سيكون بمثابة مكافئة للإرهاب".

وأمس الاثنين، شدّد نتنياهو على أنه لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة من دون تغيير جذري.

وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، أنه "سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وخاطب ترامب، قائلا: "بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولا فعليا وجذريا وحقيقيا".