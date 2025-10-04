الخزانة الأمريكية تدرس إصدار دولار معدني يحمل صورة ترامب

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في العام المقبل.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان، نقلته وكالة "بلومبرج"، أن التصميم الأولي للعملة، الذي أعده مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، يتضمن صورة جانبية لترامب على أحد وجهيها، فيما يظهر على الوجه الآخر رافعا قبضته أمام العلم الأمريكي إلى جانب عبارة "FIGHT, FIGHT, FIGHT".

وأوضح البيان أن التصميم النهائي لم يتم اعتماده بعد، وأن المسودة الحالية "تعكس روح الولايات المتحدة وصمودها في مواجهة التحديات".

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر في عام 2020 تشريعا بدعم الحزبين ووقعه ترامب خلال ولايته الأولى، يُجيز لوزارة الخزانة إصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد في عام 2026، على أن تكون التصاميم "معبرة عن الذكرى المئتين والخمسين للاستقلال".

ويعد ظهور شخصيات على قيد الحياة على العملات الأمريكية أمرا نادرا، إذ يفرض الكونجرس قيودا مشددة على وضع صور الرؤساء الحاليين أو الشخصيات الحية، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية المشروع.