ما هي البنود التي لم توافق عليها حماس في خطة ترامب؟

أصدرت حركة حماس ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، التي تتألف من 20 بندا، لكن هناك تساؤلات بشأن عدد من البنود لم تقبلها الحركة.

وفي رد حماس على الخطة، لم توضح ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة - وهو أمر تريده إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس سبق وأن رفضته، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ولم توافق حماس أيضا على انسحاب إسرائيلي على مراحل كونه يتعارض مع مطالبها بانسحاب فوري وكامل.

ونشر ترامب نسخة من رسالة حماس على صفحته على منصة "تروث سوشيال"، ونشرت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض صورة على موقع "إكس" للرئيس يسجل فيها ردا على "قبول حماس لخطته للسلام".

وقال مسئول كبير في حماس إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للقطاع، وهي تصريحات تبرز الفجوة بين الطرفين مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

وفي ردها على خطة ترامب، قالت حماس في بيان: "تقدر حركة حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا" ضمن بنود أخرى.

ووافقت الحركة على "الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".

وأضافت: "في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".

وأكدت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".

وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الأسرى الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.