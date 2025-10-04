نتنياهو: إسرائيل تستعد للتنفيذ الفوري لخطة ترامب



قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي حددتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية ترامب، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه "بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".