جيش الاحتلال يقلص نشاطه في غزة بأمر من المستوى السياسي



ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بتقليص نشاطه بغزة بحيث يقتصر على أغراض دفاعية فقط.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن تقارير إسرائيلية، أن المستوى السياسي أوعز للجيش بوقف احتلال مدينة غزة وتقليص العمليات العسكرية إلى "الحد الأدنى".

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمر القوات بوقف عمليات الهجوم وتقليص العمليات للدفاع فقط والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "إسرائيل تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراح المختطفين في ضوء رد حماس".

وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب في غزة وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه "بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".