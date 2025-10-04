ماكرون: لدينا الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لدينا الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام" في الشرق الأوسط، وذلك عقب رد حركة حماس على خطة إنهاء الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام بالبيت الأبيض.

وتعهد ماكرون - عبر منصة "إكس" - بأن تؤدي فرنسا دورها "كاملا"؛ بما يتماشى مع جهودها في الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شركائها الدوليين.



وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام.. وقال: "إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، في متناول اليد".

وكرر ماكرون التدوينة باللغتين العبرية والعربية، بعد أن نشرها بالفعل باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وفي بيان أصدرته مساء الجمعة، أعلنت "حماس" موافقتها على الإفراج عن "جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة أحياء وجثامين"؛ وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه قبل عدة أيام بالبيت الأبيض، مطالبة بتوفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى.. كما أكدت الحركة استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وفي أول رد على بيان "حماس"، طالب الرئيس الأمريكي، إسرائيل بأن توقف قصف غزة فورا.. وقال ترامب، عبر منصته (تروث سوشيال)، "بناء على البيان الصادر عن "حماس"، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم؛ يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة؛ في الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".

وتعهد ترامب - في كلمة مسجلة من البيت الأبيض - بأن الخطة الأمريكية ستتعامل مع جميع الأطراف بشكل منصف وعادل.