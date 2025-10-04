• بدعوة من "هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي" وشارك فيها مئات الأشخاص بالعاصمة تونس

شارك مئات الأشخاص في مسيرة وسط العاصمة تونس، السبت، دعما لقطاع غزة وتنديدا بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود"، الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من "هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي" المنضوية ضمن الأسطول العالمي، دعما لغزة وفلسطين وتنديدا باختطاف إسرائيل المشاركين فيه وفق بيان الجهة المنظمة.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام التونسية والفلسطينية، مرددين هتافات بينها: "لا خوف لا رعب الأسطول يحميه الشعب"، و"الطوفان حتى يسقط الكيان"، و"لا مصالح أمريكية على الأراضي التونسية"، و"لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض"، و"وقف الإبادة واجب".

وقال عميد هيئة المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، إن "الأسطول نجح في كسر الحصار بتأثيره الإيجابي من خلال تغيير نظرة الرأي العام العالمي والغربي بالخصوص تجاه جرائم العدو الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف في كلمة خلال المسيرة، أن "مساندتنا هي صوت يرتفع مثل كل الأصوات بالعالم للمطالبة بحماية دولية سواء لناشطي أسطول الصمود أو للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "المسيرة مستمرة ما دام العدوان قائما، وسنواصل مسيرات المساندة للضغط سلميا ودبلوماسيا على الحكومات وحكومة الاحتلال".

والسبت، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول، قادمة من مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية، وعلى متنها 137 ناشطا بينهم 36 تركيا و23 ماليزيا كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم واحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.