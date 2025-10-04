 الاثنين.. مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني في إطار جهود إنهاء الحرب بغزة - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 9:27 م القاهرة
الاثنين.. مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني في إطار جهود إنهاء الحرب بغزة

هايدي صبري
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 8:42 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 8:43 م

تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت.

وسيبحث الوفدان توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

تأتى هذه المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة.

