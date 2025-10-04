ناشط تركي بأسطول الصمود: إسرائيل عذبت جريتا ثونبرج بشدة أمام أعيننا وأجبروها على الزحف وتقبيل العلم الإسرائيلي

• في تصريحات للناشط والصحفي التركي أرسين تشليك بعد وصوله إسطنبول على متن طائرة تركية برفقة الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل

أكد الناشط والصحفي التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن "أسطول الصمود العالمي" أن الإسرائيليين عذبوا الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ "تعذيبا شديدا" أمام أعين بقية الناشطين.

جاء ذلك في حديث لتشليك لقناة "سي إن إن تورك" عقب وصوله مطار إسطنبول السبت، قادما من مطار رامون جنوب إسرائيل برفقة 136 شخصا من ناشطي أسطول الصمود.

وقال إن الإسرائيليون "عذبوا بشدة جريتا (ثونبرج الناشطة السويدية) أمام أعيننا. لقد عاملوها بظلم، جريتا طفلة صغيرة. أجبروها على الزحف وعلى تقبيل العلم الإسرائيلي، فعلوا نفس الشيء الذي فعله النازيون".

والسبت، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول، قادمة من مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية، وعلى متنها 137 ناشطا بينهم 36 تركيا و23 ماليزيا كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم واحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.