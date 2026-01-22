الجامعة العربية: نبحث مع موسكو إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا

زار مرات جاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجموعة "روسيا والعالم الإسلامي"، مقر الأمانة العامة اليوم الخميس؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجموعة "روسيا والعالم الإسلامي".

وأكد المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات، خلال الزيارة، أهمية العلاقات العربية – الروسية الثقافية والحضارية العميقة، مشيراً إلى أن الثقافة والحوار هما الأداة الأكثر فاعلية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبحث مع روسيا الاتحادية إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا، في إطار تنفيذ خطة عمل مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي –الروسي 2024 – 2026 في المجال الثقافي، والتي صدرت عن الدورة السادسة للمنتدى على المستوى الوزاري التي عقدت بمراكش في ديسمبر 2023.

وقال إن الأمانة العامة أعدت الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات 2026–2031؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة في مارس المقبل، كما من المزمع اعتماد "الإعلان العربي للتسامح والسلام" من قبل المجلس، الذي يمثل إطاراً إرشادياً لدعم الجهود المستقبلية نحو ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الشعوب.

وبدوره، أكد مرات جاتين، أهمية التعاون والتبادل الثقافي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وتطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعة العربية و"مجموعة روسيا والعالم الإسلامي".

وأوضح أهمية التنسيق بين الجانبين لتنفيذ أنشطة مشتركة حول التعايش السلمي والتسامح بين أتباع الأديان، من أجل تعزيز السلم والأمن.

وشدد على دور الشباب في إرساء أواصر الحوار المشترك والتبادل الثقافي.

وتبادل الجانبان، عددا من الأفكار والمبادرات المقترحة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي.

وناقشا كذلك عددًا من المقترحات لتعزيز دور الكوادر الشبابية في هذه المجالات، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة على صعيد الحوار الثقافي والديني.