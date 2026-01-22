ملادينوف يؤكد التوصل لاتفاق بشأن فتح معبر رفح

أعلن المبعوث السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق حول فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح، وفي الوقت نفسه، نعمل مع إسرائيل واللجنة الوطنية لإدارة غزة لتسريع البحث عن جثمان الرهينة الإسرائيلي المتبقي».

وأضاف: «أتقدم بالشكر بشكل خاص إلى الدكتور علي شعث، والولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، على جهودهم الحثيثة. ونحن حاليًا ننسق الجوانب اللوجستية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق».

وأعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس اللجنة بعد توقيع ميثاق «مجلس السلام» بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال شعث: «يسرني أن أعلن أن معبر رفح من الجانبين سيفتح الأسبوع القادم، المعبر شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم».

والخميس، توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أن تعيد إسرائيل «قريبا» فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال هاكابي، لهيئة البث العبرية الرسمية: «إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح.. الأمر سيحدث قريبا».

فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، عن تحرك إسرائيلي وشيك لمناقشة مصير معبر رفح، وذلك بالتزامن مع دعوات فلسطينية ودولية في منتدى دافوس تربط بين فتح المعبر ونجاح خطط السلام والإعمار.

ونقلت هيئة البث العبرية «كان» عن مصادر رفيعة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية «الكابينيت» سيعقد اجتماعا حاسما مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن البند الرئيس على جدول الأعمال هو مناقشة آليات «إعادة فتح معبر رفح الحدودي».