قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تمادى" في الحرب على قطاع غزة، معتبراً أن ذلك أدى إلى فقدان إسرائيل الكثير من الدعم العالمي، وتسبب في عزلة لتل أبيب، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وذكر الموقع أن ترامب تعهد بالدفع لإنجاز اتفاق السلام في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنه أبلغ نتنياهو بأنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق سلام في القطاع، مشيراً إلى أن "اتفاق السلام في غزة بات قريباً جداً".

وأشار ترامب إلى أنه أبلغ نتنياهو أن "هذه فرصة لتحقيق النصر"، لافتاً إلى أن "نتنياهو بدا موافقاً على ذلك.. فليس لديه خيار، معي يجب أن يوافق"، حسبما ذكر "أكسيوس".

وتابع الرئيس الأمريكي: "كانت ردود الفعل رائعة إزاء خطتنا، كل بلدان العالم موافقة، نتنياهو موافق وحركة حماس ترغب في إبرام الاتفاق.. يتعين علينا الآن إنجاز الأمر".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترمب جاريد كوشنر، توجها إلى مصر، في وقت سابق السبت، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لإطلاق سراح المحتجزين "ومناقشة اتفاق السلام الدائم".

وأشاد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً إنه "قدم المساعدة" في الضغط على حماس للمضي قدماً والإفراج عن المحتجزين، واصفاً أردوغان بأنه صديقه، وقام بعمل رائع.



