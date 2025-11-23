الرئيس الفنلندي: تحدثت أنا ورئيسة وزراء إيطاليا مع ترامب بشأن خطة السلام

قال الرئيس الفنلندي الكسندر ستوب، إنه تحدث هو ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطة السلام الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية المؤلفة من 28 نقطة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستوب، المعروف بعلاقته الجيدة مع ترامب، رفض الإفصاح عن تفاصيل ما تم مناقشته في الاتصال مع الرئيس ترامب.

وأوضح في حوار خلال اجتماع قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرج مع تلفزيون بلومبرج، أن مباحثات السلام " في حاجة للصبر"، مضيفا أن الدول الأوروبية لم تكن على علم بمقترح ترامب قبل طرحه.

وأضاف ستوب، "الأمر الأساسي الآن هو إقرار وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن المفاوضات جارية بين الدول الـ11 المعنية وتشمل كندا واليابان وأمريكا بشأن الخطة.

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكية الاستراتيجية دعم أوكرانيا.