إخلاء مبنى بلدية لوس أنجلوس بعد اقتحام سيارة لدرجات سلم المبنى

لوس أنجلوس - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 10:27 ص | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 10:27 ص

كشف مسئولون أمريكيون، عن إخلاء مبنى بلدية لوس أنجلوس بأمريكا بعدما اقتحمت سيارة درجات سلم المبنى بعد ظهر الجمعة، وقامت الشرطة باحتجاز السائق.

وبعد نحو ساعتين من الحادث، شوهد السائق وهو يخرج من السيارة ويسير رافعا ذراعيه نحو صف من سيارات الشرطة والإطفاء، ثم تم تقييد يديه.

وأفادت الشرطة، بأنه لم ترد أي تقارير فورية عن إصابات.

وقالت عمدة لوس أنجليس، كارين باس، في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، إن فرقة تفكيك القنابل التابعة لشرطة لوس أنجليس وصلت إلى موقع الحادث، على الرغم من أنها قالت أيضا إن الوضع "تم حله بأمان".

وقالت في وقت سابق، إنه يجري إخلاء مبنى البلدية "بدافع من الحرص الزائد".

وأظهر في مقطع فيديو التقط من مروحيات إخبارية بعد الحادث بقليل، السائق في المقعد الأمامي ومعه لافتة على ورق كرتون على النافذة كتب عليها: "أحتاج إلى مساعدتك" وفيها إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقالت باس على (أكس): "شكرا لجميع المستجيبين الأوائل الشجعان الذين تمكنوا من حل هذا الموقف بأمان وبتعاطف وسرعة".

