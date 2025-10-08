صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان لأكثر من 237 ألف شهيد وجريح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء و61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وضمن ضحايا لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة، فيما يبلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.