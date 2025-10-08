حركة الجهاد الإسلامي: التفاوض على بند تبادل الأسرى وإنجازه يعني سحب مبررات الاحتلال للعدوان على غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على قاعدة أن هناك بنودًا يمكن التعاطي إيجابياً وأولها بند تبادل الأسرى.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه بالأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن المقاومة تكون قد سحبت التفجير ومبررات الاحتلال بالعدوان على غزة.

وأشار إلى أن المقاومة لا يمكن تستلم لشروط وإملاءات الاحتلال وحلفائه بعد كل هذا الثمن، متابعًا: «إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب فعلينا أن نصمد».

واستكمل: «العدو وحلفاؤه يهددونا باستمرار القتل والتدمير إذا لم نستسلم فهل لم يفعلوا ذلك؟ لقد فعلوا ذلك وأكثر، ونحن على يقين أن شعبنا المقاوم والشجاع لن يرفع رايات الاستسلام في سماء غزة قاهرة الغزاة».

ونوه بأن المقاومة لم تتوقف عن قتال الاحتلال خلال عامين من الحرب وألحقت به الخسائر في الميدان يوما بعد آخر،مؤكدا في الوقت نفسه أن المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة تحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.