مستشار رئيس فلسطين بعد إعلان خطة ترامب: أولويتنا وقف إطلاق النار

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحّب بأي جهود تُبذل لتحقيق الأولويات الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأولويات تم توضيحها بشكل مفصّل في خطاب الرئيس محمود عباس مؤخرًا خلال مؤتمر حل الدولتين.

وأوضح أنّ الأولوية الأولى هي الوقف الكامل للحرب، يليها تأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومنع أية محاولات للتهجير القسري.

وشدد على أهمية التوصّل إلى حلّ سياسي شامل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

وشدد الهباش على أن أي جهد يُبذل لتحقيق هذه الأولويات سيحظى بقبول وتأييد من الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأشار إلى أهمية الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكدًا أنها تمثّل الأرض الكاملة للدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًّا، وأن هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي مساعٍ سياسية مقبلة.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خارطة الطريق للسلام في غزة، مؤكدًا أنه قريب جدًا من إنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وتدعو الخطة الصادرة، الاثنين، والتي تقلصت من 21 بندا إلى 20، إلى "إنهاء الحرب فورًا" بمجرد موافقة الجانبين على المقترح.

وبموجب الخطة، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الأحياء وتسليم جثث الموتى الذين تحتجزهم حماس في غضون 72 ساعة، وتنسحب قوات الاحتلال إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح المحتجزين.

وحددت الخطة الأولية هذا الجدول الزمني بأنه في غضون 48 ساعة، وتقول: «خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل».