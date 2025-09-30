النائب عبدالمنعم إمام يسأل وزير الإسكان عن مصير مليار دولار من تحويلات بيت الوطن

وجه النائب عبدالمنعم إمام، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مصير أموال المصريين بالخارج التي حولوها للتقديم في مشروع "بيت الوطن".

وأوضح إمام، أن آلاف المصريين بالخارج حولوا مدخراتهم بالدولار لصالح المشروع، بما يتجاوز مليار دولار، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على الأراضي التي تقدموا من أجلها.

وبجانب مصير أموال المصريين بالخارج المجهول، تساءل إمام: "لماذا لم تطرح أراضٍ كافية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد رغم أنها المطلب الأساسي لنحو 4 آلاف مغترب؟.. وما سبب الاكتفاء بإعادة طرح أراضٍ سبق رفضها أكثر من مرة، بدلا من فتح مربعات جديدة تتناسب مع طبيعة المشروع وأهدافه؟.. وكيف تعلن الوزارة عن 3500 حجز مبدئي بينما النظام الإلكتروني يسمح لمستخدم واحد بحجز أكثر من قطعة، وهو ما يجعل الرقم غير معبر عن الطلب الحقيقي؟ ولماذا اقتصرت الإضافات الجديدة على أعداد محدودة جدًا (٤ قطع في دمياط، و٢٥ في مدينة ١٥ مايو، و٢٨ في مدينة الشروق) رغم ضخامة حجم الطلب؟".

وأكد أن الحكومة مطالبة بتوضيح الصورة للرأي العام، وتقديم رد رسمي وشفاف حول مصير أموال المصريين بالخارج وحل أزمات مشروع "بيت الوطن".