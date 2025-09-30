قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم السادات والمعركة في الذكرى 52 لانتصار أكتوبر

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج الفيلم الوثائقي "السادات والمعركة"؛ استعدادا لعرضه قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

ويوثق الفيلم، السنوات الحرجة الأولى في فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، منذ تنصيبه رئيسًا للبلاد 1970، عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، حتى بدء حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

ورصد كيف استطاع الرئيس السادات إعادة ترتيب الأوضاع داخليًّا وخارجيًّا، في سبيل الاستعداد لمعركة التحرير، التي كُللت بالعبور وتحقيق النصر على إسرائيل، واستعادة الأراضي المصرية كاملةً.

ويشارك في الفيلم عدد من المتخصصين والباحثين والمؤرخين وشهود العيان على أحداث تلك الفترة.