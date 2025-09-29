مهرجان الغردقة لسينما الشباب يحتفل بالعرض العالمي الأول للفيلم المصري «الضيف رقم 11»

شهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء أمس ـ الأحد ـ العرض العالمي الأول للفيلم الروائي المصري "الصيف رقم ١١" للمخرج خالد مهران، والمشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.

أقيم عرض الفيلم في أجواء احتفالية بسينما جراند الغردقة، بحضور مخرجه خالد مهران، وعدد من السينمائيين والنقاد والصحفيين.

الفيلم قصة إنعام المدني، كتب لها السيناريو والحوار وسام المدني وأشرف عجور، وتتناول أحداثه قضية الفساد بأشكاله المختلفة في إطار من الإثارة والغموض والتشويق.

تنطلق أحداث "الضيف رقم ١١" مع اختطاف عشرة أشخاص منهم أصحاب مناصب، ونفوذ في المجتمع، حيث يتم احتجازهم من قبل رجل مقنع ومسلح في مكان مغلق بإحكام، ويهددهم بقتل أحدهم كل عشرة دقائق ما لم يعرفوا السبب الذي اقتادهم إلى هذا الوضع، ويخبرهم الخاطف أن مسلسل القتل سيستمر، وأنه سيموت واحد منهم كل عشرة دقائق حتى يكتشفوا الرابط الذي يجمعهم ببعض، والجريمة الكاملة التي اشتركوا فيها ولا يعرف القانون عنها شيئا، وخلال ١٠٠ دقيقة تتكشف الخيوط التفاصيل، وملامح تلك الجريمة، ومن وراءها الضيف رقم ١١ الذي يدير منظومة فساد كاملة من خلف الستار.

ويقدم الفيلم مجموعة من الممثلين يلعبون أدوار البطولة على شاشة السينما لأول مرة، ومنهم شريف حافظ، نيجار محمد، ريهام ابوبكر ومحمد الغربية، منة المصري، وأيمن المصري، علاء الموزيني، وجهاد، وحاتم رجاء، وأيمان صبحي، محمد عبد الرحيم، عمرو السعيد، محمد ناجي، أسلام، ومحمد سيد.

يأتي فيلم "الضيف رقم ١١" ضمن مشروع طموح للمخرج خالد مهران، يتطلع لتقديم ١٠٠ فيلم سينمائي يعتمد فيها على الوجوه الجديدة، وأصحاب التجارب الأولى في العمل بالسينما.