تنطلق القمة 131 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مساء اليوم الاثنين في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتُشير المعطيات التاريخية إلى أن المارد الأحمر والأبيض التقيا في الدوري 130 مباراة، فاز الأهلي في 50 منها، فيما حقق الزمالك 29 فوزًا، وانتهت 51 مباراة بالتعادل. وسجّل الأهلي في هذه اللقاءات 164 هدفًا، بينما أحرز الزمالك 114 هدفًا.

قبل هذه القمة الحاسمة، يرصد جدول ترتيب الدوري الأوضاع كما يلي:

في الصدارة يقبع الزمالك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات

أما الأهلي، فيحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات

ومع هذا التباين في الترتيب، يدخل الفريقان المباراة تحت ضغوط وطموحات كبيرة؛ فالأهلي يسعى لتعويض ما فاته والصعود نحو المراكز المتقدمة، بينما يتطلع الزمالك للحفاظ على الصدارة وتأكيد هيمنته مبكرًا في الدوري.