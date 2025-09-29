أثار لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مؤثرين أمريكيين داعمين لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لمشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التقى نتنياهو عددا من المؤثرين في الولايات المتحدة، بينهم ديبرا ليا، وليزي سافيتسكي، وإميلي أوستن، وشاي زابو، وهانا فولكنر، وذا لاتينوزيونيست، ودانيا أفنر.

وفي ردّه على سؤال المؤثرة ديبرا ليا حول "كيفية زيادة الدعم لإسرائيل"، شدّد نتنياهو على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في الوصول إلى مختلف الفئات.

وأشار نتنياهو إلى أن الأسلحة المستخدمة في الحروب تغيّرت مع مرور الوقت، وأنه لم يعد بالإمكان القتال بالسيوف والجنود كما في الماضي.

وذكر أن أهم تقنيات الحرب الحالية هي "وسائل التواصل الاجتماعي"، واصفا الاستحواذ على منصات مثل "تيك توكط، ومقرها الصين، ومنصة شركة "إكس" الأمريكية بأنه "أهم عملية شراء".

وأحدث لقاء نتنياهو مع المؤثرين صدى واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء مرات عدة عبر العديد من الحسابات.

وانتقد البعض نتنياهو لمحاولته تشجيع المؤثرين على نشر محتويات مؤيدة لإسرائيل، ولإمكانية سيطرة تل أبيب على منصات مثل "تيك توك" و"إكس".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قناة "فوكس نيوز"، أن مؤسس ورئيس شركة "أوراكل" الأمريكية لبرمجيات قواعد البيانات لاري إليسون، ومؤسس ورئيس شركة "ديل" لتصنيع الحواسيب والبنية التحتية التكنولوجية مايكل ديل سيشاركان في التحالف المخطط لتأسيسه للاستحواذ على "تيك توك".

وأضاف أن روبرت مردوتش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية، وابنه لاكلان مردوتش، سيشاركان أيضا في التحالف.

وقبل ذلك بيومين، ناقش الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج قضية "تيك توك" في اتصال هاتفي.

وعقب الاتصال، أعلن ترامب على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية أنه عقد "مباحثات مثمرة" مع نظيره الصيني تناول قضايا تشمل نقل ملكية "تيك توك"، وشكر بينغ على موافقته على الاتفاقية.

من جانبها، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إن مجلسا من 7 أعضاء، بقيادة أوراكل، سيشرف على أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وأن 6 من أعضاء المجلس سيكونون أمريكيين.

وأشارت ليفيت إلى أن خوارزمية المنصة ستكون أيضا تحت السيطرة الأمريكية.

وفي 19 يناير الماضي، حظرت الولايات المتحدة "تيك توك" بالبلاد، إلا أنها أعادت الوصول إليه في اليوم نفسه.

وجاء حظر المنصة الصينية في البلاد حينها وفقا لقانون شُرِّع في حال عدم بيعها إلى شركة أمريكية.