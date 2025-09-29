قال الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر يسير بوتيرة جيدة، متوقعًا أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في دخله ومستوى المعيشة خلال نحو ثلاث سنوات، إذا استمرت الأوضاع بنفس الوتيرة الحالية.

وأضاف في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن رفع دخول المواطنين يتطلب زيادة قوة الاقتصاد وتوسيع فرص العمل وتحقيق توازن بين ساعات العمل والدخل، بما يضمن عرضًا كافيًا من السلع والخدمات يؤدي في النهاية إلى خفض معدلات التضخم.

وعن ملف الضرائب، أوضح عيسى أن الفترة الماضية شهدت حزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية، رافقها لأول مرة حملات توعية واسعة وتدريب مكثف للموظفين، ما أسهم في زيادة أعداد الممولين ورفع الحصيلة الضريبية بنسبة تقترب من 40%، مشددًا على أن البيروقراطية في هذا الملف بدأت تتراجع بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج، الذين يتجاوز عددهم 12 مليونًا، يجب أن يُنظر إليهم كشركاء في التنمية لا مجرد مصدر للعملة الصعبة، داعيًا إلى طرح مشروعات استثمارية مدعومة بدراسات جدوى واضحة، مع منح مزايا ضريبية وتسهيلات في تخصيص الأراضي وتحويل الأرباح، بما يشجعهم على الدخول في مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية.

وتطرق عيسى إلى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن مصر تضم نحو 64 هيئة تشكل نصف الاقتصاد الرسمي، بينها كيانات كبرى مثل هيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية. مؤكدًا أن بعض هذه الهيئات سيتم دمجها أو تحويلها إلى هيئات خدمية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وإعادة توزيع العمالة بما يضمن رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بعلاقة مصر بصندوق النقد الدولي، قال عيسى إن برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر منذ 2016 هو برنامج وطني خالص، والصندوق يقتصر دوره على تقديم التمويل وإصدار تقارير تمنح ثقة للمؤسسات المالية العالمية.

وأعرب عن تفاؤله بأن مصر قد لا تحتاج لبرنامج جديد مع الصندوق بعد عام 2026، إذا تم تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الحالية.