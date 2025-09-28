أحمد موسى: ترامب يستحق جائزة نوبل إذا أوقف الحرب على غزة غدا

تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول سيناريوهات اللقاء المرتقب الذي يجمع غدًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إن أنظار العالم بأسره - ليس فقط الشرق الأوسط- تتجه نحو الاجتماع الذي سيحدد مسار الأحداث المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل مفترق طرق حاسمًا، إما أن يفضي إلى «سلام حقيقي» ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، أو يدفع بالمنطقة إلى «مسار أبعد مما هو متوقع أو يتخيله الناس».

وذكر أن العالم سيشهد لترامب بكونه رجل سلام في حال أوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة لما يقرب من عامين، قائلا: «إذا نجح ترامب في فرض وقف إطلاق النار والبدء في عملية سلام جادة، فإنه سيكون رجل سلام بالفعل، وجميعنا سيقول هذا الرجل يستحق جائزة نوبل».

واستشهد بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأمريكي، بما في ذلك قوله «اقتربنا من اللحظات الأخيرة لوقف إطلاق النار»، مشددا أن لا أحد يريد استمرار الحروب والقتل والإبادة التي تجري في قطاع غزة.

وتساءل: «هل يتجاوب مجرم الحرب نتنياهو مع الطلب والضغوط الأمريكية؟ أم سيقوم، كما يفعل كل مرة، بإفشال خطة الرئيس ترامب للسلام؟».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن خطة ترامب والتي تنص على اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور إدارة القطاع ما بعد الحرب؛ ليست نهائية، مشيرة إلى أن هناك مشاورات إسرائيلية أميركية بهدف تعديل بعض بنودها، بما يوفر ضمانات لإسرائيل بالعودة إلى الحرب «إذا خرقت سيادتها».