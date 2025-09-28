الولايات المتحدة تستعد للإعصار إيميلدا المتوقع أن يضرب الساحل الشرقي

تشكلت العاصفة الاستوائية "إيميلدا" اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تؤثر على أجزاء من الساحل الشرقي الولايات المتحدة كإعصار في بداية الأسبوع المقبل.

وتسببت العاصفة في اضطرابات في جزر البهاما والجزر المجاورة في وقت سابق اليوم الأحد قبل أن يعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي أنها عاصفة استوائية تصاحبها رياح بسرعة 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة).

وكانت العاصفة على بعد 95 ميلا (155 كيلومترا) باتجاه الغرب والشمال الغربي من وسط جزر البهاما أو على بعد 370 ميلا (600 كيلومتر) جنوب شرق كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وقال المركز الوطني للإعاصير إن إيميلدا كانت تتحرك شمالا بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، في الثانية ظهرا، بالتوقيت المحلي.