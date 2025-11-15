

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأسبوع المقبل بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، بعد أيام من رفض الهيئة البريطانية طلبه بالتعويض عن تعديل مضلل لخطابه عام 2021.

وقال ترامب، مساء الجمعة، على متن الرحلة الجوية الرئاسية: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار دولار و5 مليارات دولار، ربما الأسبوع المقبل"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأضاف: "لقد اعترفوا بأنهم غشوا، لقد غيروا الكلمات التي خرجت من فمي.. هذا أسوأ مما فعلته (شبكة) "سي بي إس" الأمريكية مع كامالا هاريس".

وقد اعتذرت "بي بي سي" لترامب مساء الخميس بعد أن هدد الرئيس بمقاضاة الهيئة العامة البريطانية، التي كان يطالب في البداية بتعويض يزيد على مليار دولار بسبب وثائقي من برنامج بانوراما ألمح إلى أنه شجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء تصديق المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

واتخذ ترامب إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك "سي بي إس"، على خلفية مزاعم بأن المحطة حررت مقابلة مع هاريس، منافسته الديمقراطية في سباق الانتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكا.

وقد وافقت "سي بي إس" على دفع 16 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي لتسوية دعاوى القذف التي رفعها الرئيس.

وقالت بي بي سي يوم الخميس إنها "تأسف بصدق للطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة على وجود أساس لدعوى تشهير".

وأوضحت الهيئة أن رئيسها سمير شاه أرسل رسالة إلى البيت الأبيض للاعتذار عن طريقة التحرير.

ويظهر الوثائقي أجزاء من خطاب ترامب في 6 يناير 2021 حيث قال لمؤيديه "لننزل إلى الكابيتول" ثم "لنقاتل بشراسة".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في الأصل:" سننزل إلى الكابيتول ونهتف لمساندة أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس الشجعان".

وأدى الجدل حول التحرير المضلل لخطاب ترامب إلى استقالة المدير العام لـ" بي بي سي" تيم دافي ورئيسة الأخبار ديبورا تورنيس.