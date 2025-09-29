الحماية المدنية تنجح في إنزال جثمان مواطن ثقيل الوزن من شقته بالطابق الخامس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت قوات رجال الحماية المدنية فى إنزال جثمان شخص متوفي ثقيل الوزن من داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد عقارات مدينة نصر.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بوجود جثمان لشخص ثقيل الوزن بدائرة قسم ثالث مدينة نصر ويحتاج لإنزال.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم التقابل مع "علي.ح.ا"، و الذي أفاد برغبته في طلب المساعدة بإنزال زوج شقيقته المتوفي "ع .ع" ٦٦ عاما - ثقيل الوزن ، و ذلك من شقته بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بمحل البلاغ.

واطلع الأمن على تصريح دفن المتوفي، والصادر من مكتب صحة مدينة الأمل وقام رجال الحماية المدنية فى إنزال الشخص المتوفي بمعرفة القوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.